Va a consulta y le roban su Ford Ranger

Un pensionado denunció que acudió al IMSS a la consulta mensual, al salir se percató que fue víctima del robo de la unidad motriz.

La denuncia del robo vehicular fue interpuesta ante los agentes en turno por el afectado 60 años de edad residente del fraccionamiento San Antonio, quien manifestó que el pasado viernes siendo las 07:30 horas dejo estacionada la unidad motriz Ford Ranger de color negra modelo 1996 a la altura de un templo ubicado la avenida Virreyes.

Posteriormente se dirigió a la clínica 33 del Seguro Social debido que tenia la consulta mensual y chequeo general por lo que tardo alrededor de dos horas aproximadamente por que se puso a platicar con un amigo que se topo en la institución médica.

Resaltó al recoger el medicamente en la área de farmacia salió de IMSS dirigiéndose a la camioneta percatándose que esta ya no estaba donde la había dejado estacionada por lo que le pregunto a unos comerciantes que le indicaron que no vieron nada pero que checar en la grúas por andaba una por el sector, finalizo que ya checó pero no la encontró por tal motivo presume que se la robaron.