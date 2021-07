Va ‘con Tokio’ a los Olímpicos

La luchadora Jane Valencia está física y mentalmente preparada para competir en los Juegos Olímpicos (JO) Tokio 2020 sin entrenador toda vez que las acreditaciones para técnicos estarán limitadas por parte del comité organizador.

Aunque Valencia no ha sido confirmada como la ocupante de la plaza en la categoría de 57 kilos estilo libre, pese a que no hay quien le haga sombra, confía en que estará asistida en la sede olímpica por uno de sus entrenadores, pues el otro lugar que tiene México es en lucha grecorromana varonil y cada uno requiere a su entrenador.

Además, la Jefatura de Misión de la delegación mexicana anunció hace unos días que pugnará porque todos los deportistas acudan con su mentor.

“Creo que se van a dar las plazas de entrenador de uno por deporte por categoría, porque no tiene nada que ver mi categoría con la varonil. (Pero) estoy preparada para ir sola, no sé a quién vayan a meter, pero tampoco me preocupo por eso, me preparo para estar lista yo sola en unos Olímpicos”, aseveró.

Valencia entrena en Estados Unidos bajo la supervisión de hasta siete entrenadores, con quienes ha potencializado sus capacidades.

“A casi a 10 semanas de competir me siento muy bien, mi cuerpo está respondiendo como yo quiero y nada más es esperar el momento.

“Mis coaches y yo ya tenemos la visión de quiénes son las más fuertes y creo que no hay mucho que cambiar, siempre nos enfocamos en cómo mejorar mis habilidades que en lo que la otra persona haga, me he enfocado en darle maestría a mis habilidades para competir y sentirme completa”, apuntó.