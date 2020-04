Va Coepris contra ´carnitas asadas´

Matamoros, Tam.- Las autoridades de la Coepris en Matamoros anunciaron que irán contra las "carnitas asadas" que se vienen haciendo en algunos hogares en esta cuarentena.

El día de ayer se puso en marcha un programa de supervisión en donde todas las dependencias estatales que operan en esta ciudad, van a participar en visitas a comercios no esenciales y que siguen operando, a las plazas, parques y terminales de peseras para que toda la población porte cubrebocas, pero así mismo entrarán a las colonias para evitar que se sigan presentando reuniones familiares, de amigos o compadres en los hogares de Matamoros.

Ricardo González Gamboa coordinador de la Coepris, señaló que al estarse incrementando los casos de Covid-19 en esta ciudad, se recibió la instrucción por parte del Gobierno de Tamaulipas de ser un poco más enérgicos en cuanto a las medidas preventivas que se tienen que tomar en cuenta por parte de la comunidad.

"Sabemos que hay muchas familias que se reúnen en algunas casas, no por ser familiares no quiere decir que uno de ellos sea el portador de coronavirus, es por eso que no debe de existir este tipo de reuniones para evitar un contagio mayor de este virus", explicó.

Destacó que así mismo se estará verificando que todos los comercios no esenciales ya estén cerrados, de lo contrario se les puede colocar un sello de clausura que a la postre terminara en una sanción económica.

Comentó que el personal de las diferentes dependencias estatales que operan en esta localidad, van a contribuir con estas revisiones, en donde se está buscando que todos acaten las disposiciones del Gobierno de Tamaulipas en el combate y prevención del Covid-19.

Resaltó que en caso de que se detecte a familias en reuniones, se les dispersara, pero en caso de ser reincidentes puede haber sanciones, así mismo exhorto a la población a denunciar al 911 a los vecinos que generen este tipo de reuniones para que la Policía Estatal atienda el llamado.