Va Chivas Femenil por la hegemonía

Chivas Femenil quiere añadir otro logro al Guardianes 2020: ganar el Clásico Nacional.

Después de un año sin enfrentamientos, las Chivas y el América se verán las caras nuevamente hoy en el Estadio Akron.

Son 5 los duelos que tienen hasta el momento con saldo de 2 triunfos por bando y un empate.

"Para mí este Clásico, no sé cómo explicarlo, me pone la piel chinita, es un partido muy importante. En lo personal, hay muchos sentimientos, que caiga o no un gol (mío) no me preocupa, lo que quiero es sumar con mi equipo", comentó la delantera Norma Palafox.

En el área técnica local, Édgar Mejía vivirá su primer encuentro frente a las azulcremas del experimentado Leonardo Cuéllar.

"Defender los colores y la playera no es negociable. Lo dije desde que tomé al equipo, no es negociable el esfuerzo, no competir y claudicar, simplemente es salir a ganar cada partido. Un Clásico tiene un tono especial, pero tampoco lo hacemos de más o de menos porque todos los partidos nos ha costado muchísimo ganarlos", señaló el entrenador.

"El principal escenario en el que tenemos que hablar, y donde me gusta hablar es en la cancha. Que las jugadoras muestren todo el potencial que tienen, que disfruten el partido, pero lo más importante, salir a liquidar e intentar ganar los 3 puntos".

En la Tabla General, las Chivas suman 38 puntos, mientras que las Águilas tienen 31.