Va canterano chiva a España

Con la idea de que adquiera formación internacional en una categoría de poca exigencia en Europa, el canterano del Guadalajara José de Jesús González, fue cedido a préstamo por un año al equipo regional CD Tudelano de la Segunda División B de España.



El atacante de 19 años, nacido en Tepatitlán, jugó hasta la temporada pasada con la filial Sub 20 de las Chivas, pero ahora llegará a la escuadra de la región de Navarra por una temporada sin opción de compra para los españoles.



"La verdad ya quiero estar allá. Estoy muy ilusionado con esta oportunidad", declaró el juvenil rojiblanco para el espacio de Chivas en radio.



De acuerdo a reportes del club, el joven delantero ya había tenido una experiencia corta en el extranjero en el pasado, cuando estuvo entrenando algunas semanas en Japón, con el equipo Urawa Reds a través de una relación de intercambio entre ambos clubes.



Apodado como "El Tepa" González, el atacante fue uno de los jóvenes elegidos por el José Cardozo para realizar una parte de la pretemporada con el primer equipo, además de acudir a algunos entrenamientos en Verde Valle.



González llegó a Chivas desde los 13 años y formó parte de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.