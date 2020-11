Va Canirac contra decreto

A fin de que el gobierno estatal modifique las cláusulas de operación para los restaurantes y negocios de alimentos que los obligan a cerrar a las 21:30 horas, ayer fue entregado un pliego petitorio en las oficinas de representación de Reynosa.

El documento va respaldado por la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

"Básicamente lo que dice es que estamos conscientes de lo peligroso que es el coronavirus y que por ello nos comprometemos a cumplir con el protocolo sanitario, como se ha hecho desde que inició la pandemia, pero que no consideramos justas ni razonables las órdenes de cerrar a las 21:30 horas, esto solo traerá más crisis, más problemas económicos y de forma respetuosa les pedimos que recapaciten", declaró Bladimir Cortez, presidente del gremio.

Al menos una docena de propietarios de restaurantes locales participaron en la entrega, pero previo a ello, tuvieron una reunión en donde expusieron su situación económica.

Enlistando deudas, pagos de renta, salarios, mantenimiento y servicios pendientes, además de su preocupación de no tener recurso para el aguinaldo. "No entendemos cuál es el afán de las autoridades por hacernos cerrar más temprano, lo que van a provocar es que haya despidos, que no tengamos dinero para pagar salarios, aguinaldos, que nos vayamos a la quiebra, la mayoría de los compañeros están viviendo al día, en números rojos", mencionaron.

El decreto indica que con motivo de la fase II, los restaurantes deben cerrar a las 21:30 horas, recibiendo su último pedido a las 20:30, por lo menos hasta el próximo 15 de diciembre, cuando se espera se actualicen las reglas.

Pero por lo pronto, si llegan a incumplir, los restauranteros serían sujetos a multas o a clausuras de parte de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Por lo que agregaron: "Porqué no voltean a ver a las taquerías, a los puestos callejeros, donde venden hasta tarde, sin el mínimo protocolo, nosotros los formales tenemos aparte que pagar impuestos, solventar los permisos carísimos, por eso estamos molestos, y necesitamos respuesta de las autoridades, que den revés a estas reglas, porque nosotros solo queremos trabajar, mantener a nuestras familias", insistieron.

La postura en contra del nuevo decreto se replicó en la sede de Canirac estatal, con un segundo oficio.

En el texto de la Canirac se expone que no están de acuerdo con cerrar a las 21:30 horas.