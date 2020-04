Va bien Liga MX

El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz dijo que el futbol mexicano, a diferencia de otros países, se adelantó a la crisis, buscando aminorar el golpe, y el 80 por ciento de los clubes ha diferido los pagos de los jugadores y técnicos que más ganan.

"Lo que se trata de evitar es que se caiga en la bancarrota. Hemos estado en comunicación constante con la Liga, se tiene empatía entre jugadores y dueños porque lo que se busca es aminorar los efectos lo más posible y evitar que se les deje de pagar a los que menos tienen o a los que van al día", comentó Ortiz a CANCHA.

El ex futbolista dijo que espera que todos los equipos de la Primera División se sumen a esta medida porque no desea que se cierren las diferentes fuentes de trabajo.

"Hemos tenido comunicación constante con la Liga y nos tocó ver que los clubes buscaron hablar con sus jugadores para solventar esta recesión que se venía. Lo que encontramos fue mucha solidaridad, conciencia y sentido común", detalló.

El presidente de la AMFpro señaló que no quieren que se llegue a la medida de rebajar salarios, como está sucediendo en otros países como ocurre en LaLiga de España.

"Esperamos no llegar a esa etapa, pero hoy por lo menos se están llegando a arreglos, tratar que el golpe sea el menor", abundó.

Ortiz señaló que en España, por mandato presidencial, se redujeron los salarios y ese es un tema que se tendrá que ver de manera particular con San Luis, que es de los que no se han sumado a esta medida ya que se está teniendo que apegar a las órdenes que vienen desde Madrid, donde la orden es quitar y no diferir.

También reveló que el acuerdo con los clubes fue que se cubrieran en un 100 por ciento los salarios de la Sub 17, Sub 20 y femenil, sin importar que se hayan cancelado los torneos de las divisiones menores.