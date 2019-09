¡VA ANTE SU ´EX´!

El lanzador José Pablo "El Negrito" Oyervides anunció que va estar presente en la "Reynosa Serie" vistiendo la franela de los Sultanes de Monterrey para enfrentarse a sus excompañeros Charros de Jalisco, en el Estadio Adolfo López Mateos los días 27, 28 y 29 de septiembre.



"El Negrito" Oyervides confirmó que se convierte en uno de los refuerzos para la novena regiomontana en la venidera temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, ya que en el pasado torneo perteneció a las filas de los Charros con los que conquistó el campeonato.

"Es un orgullo estar con una organización que cuenta con un buen estatus en el beisbol mexicano y se sabe que los dueños tratan bien a los jugadores les dan muchas comodidades y voy a dar todo para hacer un buen trabajo y tratar de conseguir otro campeonato de invierno y llevárselo a Monterrey", comentó el serpentinero en su visita a Reynosa.

Recientemente el pelotero terminó su participación con los Tecolotes de los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol y ahora se enfoca en hacer un buen campeonato en el organismo de la costa, motivo por el cual ve con buenos ojos que se lleven a cabo este tipo de partidos en la frontera.

"Esto es una serie histórica y los fanáticos al beisbol no deben de perderse al tener dos equipos campeones y que jueguen una serie completa para mi es algo muy interesante y estoy seguro que se va ver buen beisbol", expresó.

Hasta el momento Oyervides no sabe que rol va ocupar en el staff de pitcheo en el equipo que va dirigir Homar Rojas pero su objetivo es ganarse un lugar en la rotación de abridora.

"No tengo idea, no se que como va estar el roster ni lo jugadores que van a ir y la verdad uno va con la mentalidad de ganarse un puesto y tratar de buscar ganarme ese lugar en la rotación donde yo me siento más cómodo y eso es lo que me gusta hacer", indico

Por otra parte se mantiene la promoción del 30% de abonos y boletos en las localidades de Preferente, General y Bleacher, los cuales se encuentran en las taquillas del Estadio Adolfo López Mateos en los horarios de 9:00 a 19:00 horas.