Va Ancer por todos los ´Majors´ en 2020

Ciudad de México

México tiene confirmada su presencia en todos los "Majors" del PGA Tour en los bastones del reynosense Abraham Ancer.

El enorme crecimiento que ha tenido el golfista mexicano quedó demostrado el pasado fin de semana luego de finalizar en el segundo lugar del The Northern Trust, peleando de tú a tú con el campeón Patrick Reed.

Aunque el trofeo se le escapó de las manos por tan sólo un golpe, Ancer logró un golpe de autoridad que lo afianza dentro de la élite del máximo circuito del golf mundial.

El resultado catapultó al tamaulipeco al lugar 8 dentro del ranking de la FedEx Cup, con lo cual aseguró su presencia en los dos eventos que restan de la postemporada el BMW Championship y el Tour Championship.

El logro no es minúsculo pues además de que estará en la pelea para definir el campeón de la campaña, el clasificar al Tour Championship le abre la puerta a Ancer para formar parte de todos los "Majors" del siguiente calendario, es decir, The Players, The Open, US Open y el prestigioso The Masters.

Cabe recalcar que el último registro de un mexicano en Augusta data de 1970 con Víctor Regalado, por lo que lo de Ancer adquiere una relevancia importante.