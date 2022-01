Va Américo Villarreal por la transformación de Tamaulipas

En el plano estatal afirmó: "Actualmente, en este modelo de gobierno neoliberal, son autoritarios, impositivos y coercitivos; nosotros somos la gente y buscamos hablar por la gente y tenemos que respaldar a la gente", enfatizó Américo.

Arropado por diputados locales y federales morenistas, militantes del sur, el precandidato destacó que se está adhiriendo a Morena gente buena y representativa que suma y quiere el cambio; "somos de la gente, quiero que me conozcan, que me miren a los ojos y me ayuden a ser su candidato en este proceso interno que estamos viviendo".

El precandidato agradeció la presencia de sus compañeros del sur en unidad, por el bien común de Tamaulipas, por encima de intereses y ambiciones personales "les agradezco mucho que hayan tenido la gentileza de venir a unirse, a escucharnos y a vernos porque tenemos que estar conscientes de que lo que nos une es un bien superior a un proyecto personal, es un bien superior por nuestro estado y un bien superior por México".

UNEN FUERZAS

Villarreal Anaya agradeció la presencia de Blanca Herrera quien llevó al evento la representación del químico Sergio Salazar, figura del panismo en el sur, quien ha decidido sumarse a la precandidatura de Américo.

Igual, pidió a los militantes sumarse a la Transformación en unidad y con honestidad, reconociendo además a su compañera de fórmula Guadalupe Covarrubias, quien en el Senado se ha distinguido por su trabajo en favor de la educación y derechos humanos.

"Así nos enseñaron en casa que debemos de respetar y querer a este estado y que ustedes me hagan el favor de hablar con sus amigos, con sus familiares y con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de que podamos hacer crecer esta ola guinda", concluyó el abanderado de MORENA.