Va Almodóvar por gloria en Festival de Cannes 2019

Los Ángeles, Estados Unidos.

La nueva cinta de de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, competirá en la próxima edición del Festival de Cannes, según Variety.



Terrence Malick, Ken Loach, Xavier Dolan y Bong Joon-ho competirán en la próxima edición del Festival de Cannes, informó este martes la edición digital de la revista especializada Variety.



Otras de las competidoras serán Matthias & Maxime, dirigida y protagonizada por Xavier Dolan, así como Sorry We Missed You, de Ken Loach, que se unen así al título previamente anunciado por la organización, The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch.



Por su parte, Terrence Malick presentará el drama sobre la II Guerra Mundial, A Hidden Life y Bong Joon-ho hará lo propio con Parasite, además, Marco Bellocchio presentará el thriller Traitor, y Jean-Pierre y Luc Dardenne apostarán por Ahmed, una mirada al fundamentalismo religioso en Europa.



Se espera que la programación completa sea desvelada este jueves por el director artístico del certamen, Thierry Fremaux.