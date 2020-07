Va Alejandro Vences del susto al Neza FC

El futbol, y hasta la vida, le dieron una segunda oportunidad a Alejandro Vences.

En diciembre de 2019 Potros UAEM, equipo donde militaba, desapareció por motivos económicos y tres meses después, el guardameta recibió un impacto de bala tras observar una riña en una taquería en Oaxaca.

Hoy, después de un semestre lejos del futbol profesional, Alejandro Vences tendrá su revancha tras convertirse en uno de los hombres a seguir del Neza FC y de la Liga de Balompié Mexicano.

"No fue más que un susto, estar en el momento equivocado, un susto muy grande que no se le desea a nadie. Gracias a Dios estamos al 100, me puse a trabajar en cuanto pude, porque mi sueño siempre ha sido el futbol, yo quería seguir.

"Se presenta esta gran oportunidad y no hay que desaprovecharla, hay que trabajar el doble o el triple para salir adelante", declaró Vences a Grupo REFORMA.

El arquero de Neza FC destacó que el circuito puede lograr un alto nivel competitivo si los futbolistas que no recalen un sitio en la Liga de Expansión, llegan a la LBM.