Va al Salón de la Fama del Rock

El vocalista de Def Leppard, Joe Elliott, aceptó tener cierto nerviosismo a horas de que la agrupación de Sheffield recibiera en Brooklyn los honores e inducción al Salón de la Fama del Rock.

"Levantarse y decir: ´¿cómo están todos?, ¿están listos para rockear?´ es mucho más sencillo que estar ahí en la inducción por Dios sabe cuánto tiempo, intentando reconocer y esperar que no omitas a nadie, a personas que formaron parte del principio de la banda hace 40 años. Entonces, no hay presión", dijo Elliott en tono de broma.

Entre los grandes hits de Def, banda que ha sido postulada por vez primera al Salón de la Fama del Rock, están "Pour some sugar on me", "Hysteria", "Two steps behind", "Foolin" y "Animal".

"Tuvimos muchos votos de los fans, lo cual nos voló la cabeza", agradeció Elliott.