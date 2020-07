Va a Venecia

La película 50 o Dos Ballenas se Encuentran en la Playa, ópera prima del director mexicano Jorge Cuchí, formará parte de la 35 Semana Internacional de la Crítica de Venecia.

Cuchí, de 50 años y egresado de la Universidad Iberoamericana, mostrará su película en la competencia independiente y paralela al Festival, que es auspiciada por críticos especializados.

“Estoy muy contento por el resultado de tanto esfuerzo, Venecia es un certamen muy importante y fueron los críticos los que me invitaron. Es gente que ama el cine, es su plataforma.

“El comité ve 475 películas y elige siete para su semana. Me siento muy motivado y agradecido”, comentó Cuchí, en entrevista, sobre la selección hecha por la Unión de Cine de Críticos de Italia (SNCCI).

50 o Dos Ballenas... presenta a Félix y Elisa, de 17 años, y quienes se conocen en la dinámica de “El Juego de la Ballena Azul’’, cuyo último reto es suicidarse.

José Antonio Toledano y Karla Coronado son los actores protagónicos del largometraje que aún no tiene fecha de estreno en México.

“Hice un casting y de inmediato dí con Karla, buenísima, de Sonora. La ideal para el personaje.

“Y al chavo no lo conocía, lo vi en un tráiler de Esto No Es Berlín, y lo contactamos. Hablé con José Antonio, hizo el casting y le dije que se tenía que quitar las cejas y rasurar la cabeza y me dijo que sí”.