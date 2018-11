Va a Sundance en documental

Ciudad de México

La historia sobre Harvey Weinstein y sus implicaciones en demandas por asalto y acoso sexual serán mostradas en un documental realizado por Ursula MacFarlane en el Festival de Cine de Sundance, reportó Page Six.

Weinstein enfrenta más de 60 denuncias de mujeres quienes lo acusaron de violentarlas sexualmente durante su tiempo como productor de cine.

En la próxima edición del festival se presentarán también los filmes Late Night, escrita por Mindy Kaling; The Boy Who Harnessed The Wilde, debut como director de Chiwetel Ejiofor, así como documentales sobre Toni Morrisson y Miles Davis.

El evento fílmico se llevará a cabo del 24 de enero al 3 de febrero el próximo año.