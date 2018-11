Va a serie 'Como Agua para Chocolate'

Miami, Estados Unidos.

"No sé cuando se vaya estrenar la serie, lo que sí adelanto es que está programado el próximo año que se estrene el musical en Broadway", señaló Esquivel en una rueda de prensa en el Centro Cultural de México en Miami.

La también política mexicana informó, por otro lado, que declinó la invitación del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dirigir la subsecretaría de Diversidad Cultural.



"En un inicio había aceptado, pero en este periodo de transición me di cuenta de que es una carga administrativa muy grande, y por lo mismo decline la invitación", dijo.



Esquivel está de visita en Miami para participar en la Feria del Libro, en su edición número 35, que organiza la universidad Miami Dade College, y en la que abrirá el domingo su participación en el capítulo en español del Programa de Autores Iberoamericanos, junto al peruano Jaime Bayly.



La escritora, ganadora del premio Giussepe Acerby, de la Universidad de Verona, Italia, por la novela Tan Veloz como el Deseo, presentará en esta feria El Diario de Tita y Mi Negro Pasado, las novelas que completan la trilogía iniciada con la exitosa Como Agua para Chocolate (1989).



En su charla, Esquivel se refirió además al neoliberalismo y a la caravana de inmigrantes centroamericanos que atraviesa México rumbo a Estados Unidos.



"El que considera que una persona puede tener privilegios de vivir mejor que otro y de no querer perder esos privilegios porque le pertenecen, refleja una gran ignorancia", dijo sin mencionar al Presidente Donald Trump, quien se ha manifestado en contra de la caravana.



"La seguridad familiar nacional es inversamente proporcional al bienestar de mi vecino pues estamos interconectados. La gente que se maneja dentro de un mundo neoliberal solo lo entiende a través del dinero y sí entiende que las bolsas de todo mundo están interconectadas y, si se cae la bolsa de Tokio, va a arrastrar a las demás y ahi, si lo entienden rápidamente, empiezan a solucionar".



"El dinero aquí lo vamos a hacer crecer y desarrollarse, pero a un ser humano que esté buscando movilizarse en busca de una vida digna no se le permite e incluso se le castiga".



Esquivel fue recibida en la sede cultural mexicana por el cónsul de México en Miami, Horacio Saavedra, quien destacó su trayectoria y le entregó una copia del documento "Global Of Migration", de Naciones Unidas, del que México fue co-facilitador con Suiza.