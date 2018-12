Va a rehabilitación

Ciudad de México

Lil Xan informó a través de su cuenta de Instagram que ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a los opioides.

La novia del rapero, Annie, compartió un texto en el que expresa su apoyo y agradecimiento a los fanáticos de Xan.

"Diego (nombre real del cantante) admitió que comenzará su primer tratamiento de rehabilitación. Él ama a cada persona que le envía buenos deseos. Les agradecemos a todos por todo el amor y apoyo que nos han enviado. Volverá pronto con otro álbum de top 10", escribió.

El cantante admitió que la muerte de Mac Miller, por sobredosis, le hizo actuar y buscar ayuda.

"Lo peor, lo que me afectó más, Mac Miller", dijo, "me golpeó muy fuerte, y yo sabía que pronto me enfrentaría a las mismas cosas y a los mismos problemas, por lo que sentí que ya era tiempo de mejorar".