Va a haber consulta de una forma u otra.-AMLO

"Consulta va a haber de una forma u otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente porque ya es un mandato Constitucional (...) entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue, si no, para fuera", señaló en conferencia matutina. Agregó que de no realizarse la consulta de revocación, aún por motivo de falta de recursos según el INE , se estaría violando la Constitución.

"Podríamos hacerla de distintas maneras, hablábamos que entre todos la organizamos y lo otro es que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y preguntar lo mismo: '¿Quieres que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?', entonces no llevaría mucho tiempo, incluso hasta se puede hacer vía telefónica y otra parte domiciliaria y se tiene el resultado".

"¿Cómo modifican el principio que ya está en la Constitución? 'ah, es que no tenemos dinero, y por eso no la vamos a hacer', pues están violando la Constitución independientemente de cuaquier cosa, si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos, todos", agregó el Mandatario federal.