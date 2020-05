Va a dar al hospital

Ciudad de México.

Brian May, guitarrista del grupo Queen, tuvo que ser hospitalizado tras lastimarse un glúteo mientras hacía trabajo de jardinería, informó a través de Instagram.

En su publicación, May compartió una foto de sí mismo en el nosocomio, usando un tapabocas y aclarando que no estaba en el recinto por posible contagio del coronavirus.

"¡Verificación de la realidad! Para mí. No, el virus aún no me ha atrapado, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente. ¿Pero yo? Sí, he estado quieto. ¿La razón?", escribió el músico.