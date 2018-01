Va por 13 Óscar

Ciudad de México

El director mexicano Guillermo del Toro obtuvo la nominación al Óscar en las categorías de Mejor Director y Mejor Película, entre otras, por su trabajo en “La forma del agua” (The Shape of Water).

La cinta de Del Toro competirá en total por 13 galardones en la entrega del próximo 4 de marzo.

Ayer por la mañana se anunciaron a los candidatos a la próxima entrega de premios a lo mejor del cine en Hollywood.

MEJOR DIRECTOR Y PELÍCULA

Además de la nominación de director y película, “La Forma del Agua” competirá por los galardones de Diseño de producción, Fotografía, Vestuario, Edición de Sonido, Mezcla de sonido, Mejor música original, mejor edición, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor guión y Mejor Actriz.

En la pasada entrega de los Globos de Oro, el mexicano obtuvo el premio de Mejor Dirección, por encima de otras figuras como Steven Spielberg.

SUS CONTRINCANTES

Los votantes del Óscar postularon nueve producciones a mejor película: “La Forma del Agua”, el drama de venganza de Martin McDonaugh ‘’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, el relato de Gerwig sobre la llegada a la adultez ‘’Lady Bird”, la sensación de terror de Jordan Peele ‘’Get Out”, el drama de Joe Wright sobre Winston Churchill “Darkest Hour”, el oportuno drama periodístico de Steven Spielberg “The Post”, la épica de guerra de Christopher Nolan “Dunkirk “, la tierna historia de amor de Luca Guadagnino “Call Me By Your Name” y el retorcido romance de Paul Thomas Anderson “Phantom Thread”.

El oscuro relato de fantasía de Del Toro recibió múltiples candidaturas por su elenco (Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer), su suntuosa música original (de Alexander Desplat) y su proeza técnica.

“Vivimos tiempos en que la ideología nos puede hacer creer en el mito de ‘nosotros y ellos’, entre comillas”, dijo Del Toro vía telefónica desde Los Ángeles. “Te das cuenta de todos somos, de algún modo u otro, un poco ajenos de distintas maneras. No temer al otro sino aceptar al otro es la única manera de seguir como raza. La urgencia de ese mensaje de esperanza y emoción es lo que sostuvo la fe por casi media década en que esta película necesitó hacerse”.

Lo que no sabías del monstruo

El cineasta mexicano Guillermo del Toro es conocido por las criaturas fantásticas que

aparecen en sus películas y que surgen de su imaginación.

Uno más de esos seres fue una especie de anfibio que aparece en “La forma del agua”, cinta por la que fue nominado al Óscar.

Detalles sobre esa criatura:

>Cobra vida por Doug Jones, quien ha trabajado con Del Toro por más de una década siendo el fauno, un vampiro en “The strain” o “Ab Sapien” en “Hellboy”.

>La referencia que Guillermo dio a Doug para los movimientos del monstruo fue que ésta debía tener el porte de un torero sexy y peligroso.

>Doug imaginó que la criatura, al ser el último de su especie, jamás ha salido de su hábitat y todo le sorprende.

>Como debía ser alguien suficientemente atractivo para una mujer, cada noche Del Toro se llevaba el traje a su casa y apelaba al voto femenino (trasero, abdomen marcado, hombros grandes).

>El pez león tropical, originario del Océano Pacífico, fue el modelo de cómo debía comer la criatura.

>Cuatro horas de maquillaje eran necesarias para el actor.

>En total se fabricaron cuatro trajes para ser utilizados en la producción.

>Los efectos luminosos de su cuerpo, copiado de los colores cambiantes de algunos peces para atraer a sus presas, son digitales.

¿Y del mexicano?

>En Cannes 1993, con “Cronos”, Guillermo estaba más preocupado porque le cerrara el smoking, que por otra cosa.

>La única condición que le pone a un director debutante para producirle su película, es que en el futuro haga lo mismo, para apoyar nuevo talento.

>Siendo niño leyó el relato de Shalken el pintor y le dio tanto miedo que se congeló.

>Con un calzón blanco en la cabeza, al cual le hacía hoyos y una toalla a manera de capa, jugaba a ser “Fantomas”.

>Siendo joven, en una pelea de antro,le inspiró escena de “El laberinto del fauno”.

>Rechazó dirigir “Las crónicas de Narnia”, aún antes de estar escrito el guión y “Harry Potter y el Prisionero de Azkabán”, por ser políticamente correcta y los niños no morían, respectivamente.

>Cuando muera, el tapatío de 53 años, quiere ser cremado.

Casi iguala a ‘Titanic’

“La Forma del Agua” estuvo a punto de igualar el récord de 14 nominaciones que comparten “All About Eve” (“La malvada”), ‘’Titanic” y “La La Land”.

LISTA DE NOMINADOS A PREMIOS ÓSCAR 2018

PRINCIPALES CATEGORÍAS

MEJOR PELÍCULA

>“Call Me By Your Name”

>“Darkest Hour”

>“Get Out”

>“Dunkirk”

>“Lady Bird”

>“Phantom Thread”

>“The Post”

>“The Shape of Water”

>“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

MEJOR DIRECTOR

>Christopher Nolan, “Dunkirk”

>Jordan Peele, “Get Ou”t

>Greta Gerwig, “Lady Bird”

>Paul Thomas Anderson, “Phantom Thread”

>Guillermo Del Toro, “The Shape of Water”

MEJOR ACTRIZ

>Sally Hawkins, “The Shape of Water”

>Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

>Margot Robbie, “I, Tonya”

>Saoirse Ronan, “Lady Bird”

>Meryl Streep, “The Post”

MEJOR ACTOR

>Timothée Chalamet, “Call Me By Your Name”

>Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

>Daniel Kaluuya, “Get Out”

>Gary Oldman, “Darkest Hour”

>Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

MEJOR GUIÓN

>“The Big Sick”

>“Get Out”

>“Lady Bird”

>“The Shape of Water”

>“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

>“Call Me By Your Name”

>“The Disaster Artist”

>“Logan”

>“Molly’s Game”

>“Mudbound”

MEJOR

PELÍCULA ANIMADA

>“The Boss Baby”

>“The Breadwinner”

>“Coco”

>“Ferdinand”

>“Loving Vincent”

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

>“A Fantastic Woman” (Chile)

>“The Insult” (Lebanon)

>“Loveless” (Russia)

>“On Body and Soul” (Hungary)

>“The Square” (Sweden)

MEJOR ACTOR

DE REPARTO

>Willem Dafoe, “The Florida Project”

>Richard Jenkins, “The Shape of Water”

>Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

>Christopher Plummer, “All the Money in the World”

>Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

>Mary J. Blige, “Mudbound”

>Allison Janney, “I, Tonya”

>Lesley Manville, “Phantom Thread”

>Laurie Metcalf, “Lady Bird”

>Octavia Spencer, “The Shape of Water”

“The Shape of Water”

también compite en:

>Diseño de producción

>Cinematografía

>Mezcla de sonido

>Edición de sonido

>Música original

>Diseño de vestuario

>Edición