Utiliza gobierno a Slim en mi contra: López O.

San Luis Río Colorado, Son.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto utiliza a Carlos Slim para frenar el crecimiento de su candidatura rumbo a la Presidencia y dijo que el empresario defiende sus intereses al hablar a favor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. La gente ya decidió que no va haber corrupción en México y ya decidió acabar con el bandidaje oficial. Seguramente le pidieron que saliera a dar esa conferencia, seguramente Peña Nieto o Carlos Salinas, pero no me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie y es amor y paz", afirmó.

En entrevista a medios luego de un evento en esta ciudad, el tabasqueño dijo que Slim es un hombre de negocios y está defendiendo sus intereses, "pero yo voy a ser presidente de México y voy a defender los intereses del pueblo de México".

Esto luego de que Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa donde defendió la construcción del NAIM en el Lago de Texcoco.

El tabasqueño dijo que cuando sea Presidente electo buscará a Slim y demás empresarios para convencerlos de frenar el mega proyecto.

"Claro que está hablando (Slim) por sus inversiones, porque son cuatro contratistas principales: es Carlos Slim, Hipólito Gerard, que es cuñado de Carlos Salinas, pero son cuatro nada más.

"Los voy a buscar cuando sea presidente electo a todos porque los voy a convencer. Voy a buscar a todos estos empresarios y contratistas para convencerlos de que podemos resolver el problema de la saturación del aeropuerto con mucho menos dinero, haciendo dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía", indicó.

Sin embargo, sostuvo que si Carlos Slim dice que el NAIM es un buen negocio, que lo haga con su dinero.

"Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión, si él considera que es buen negocio que lo constituya con su dinero y se le da la concesión.

"Quieren asustar diciendo que va a generar incertidumbre económica y financiera. Y según esa lógica, para que no haya incertidumbre, hay que aceptar la corrupción, pero no. Yo no soy ni seré cómplice de la