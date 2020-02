Utiliza dinero de premios para ayudar a comunidad

Brownsville, TX.- Para Andrés Guerra, de 17 años, retribuir a su ciudad natal ha sido un pensamiento que ha tenido en mente durante los últimos dos años.

"Las poblaciones de bajos niveles socioeconómicos y sin hogar en Brownsville, queremos ofrecer un evento que desbloquee varias claves como la salud, la alfabetización, el acceso a una comida caliente básica y ropa para elevar su confianza general", explicó Andrés Guerra, estudiante del South Texas ISD.

Es una visión que el estudiante de secundaria se está convirtiendo en realidad después de convertirse en ganador de un gran premio de 5 mil dólares de Pop Tarts and Kellogg Company y Rep My City Challenge de United Way Worldwide.

