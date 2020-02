Utiliza dinero de premios para ayudar a comunidad

Brownsville, TX.

Para Andrés Guerra, de 17 años, retribuir a su ciudad natal ha sido un pensamiento que ha tenido en mente durante los últimos dos años.

"Las poblaciones de bajos niveles socioeconómicos y sin hogar en Brownsville, queremos ofrecer un evento que desbloquee varias claves como la salud, la alfabetización, el acceso a una comida caliente básica y ropa para elevar su confianza general", explicó Andrés Guerra, estudiante del South Texas ISD.

Es una visión que el estudiante de secundaria se está convirtiendo en realidad después de convertirse en ganador de un gran premio de 5 mil dólares de Pop Tarts and Kellogg Company y Rep My City Challenge de United Way Worldwide.

"En realidad estaba buscando oportunidades de becas cuando encontré esta beca en el sitio web. Es un gran honor", agregó.

La participación de Andrés con la comunidad no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Pero se ha desarrollado a lo largo de los años después de convertirse en voluntario activo en United Way en Brownsville.

Para aquellos que lo conocen, saben que ayudar a la comunidad es fácil para el joven adulto.

"No es el típico adolescente. Se preocupa mucho por su comunidad", explicó Wendy De Leon de United Way del sur del condado de Cameron. "Es increíble ser el facilitador de este proyecto. Es increíble ver a Andrés crecer y ver su creatividad, hay tantas soluciones en las que podemos pensar, estamos felices de que haya sido elegido".

Un concurso que se centra únicamente en ayudar a mejorar la comunidad y la juventud. Es posible que necesite sus planes para proporcionar artículos necesarios como ropa, alimentos, atención médica y otros a las familias en el área.

Andrés dice que es la clave de la confianza que ayudará a motivar el futuro de su ciudad.

"Es un gran honor poder servir a la comunidad a una edad tan temprana y tener diferentes organizaciones que abran los brazos para ayudar", dijo Guerra.

Se espera que el evento tenga lugar en mayo. Para aquellos interesados en participar y hacer una donación, pueden enviar un correo electrónico a Wendy De Leon para obtener más información en wendy.deleon@unitedwayrgv.org.