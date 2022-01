Usuarios desinstalan la app de Rappi y culpan a Chumel Torres

El mismo Chumel Torres desmintió una publicación en la que aparece su foto asociada con la de Rappi al lado de otra atribuida a una cuenta de su programa El Pulso de la República con un meme sobre una "Barbie" oaxaqueña.

Al comentar la publicación de @LaReimers, el influencer le señaló que "ese screenshot" que ella puso en su cuenta de Instagram "es de un Facebook falso del Pulso" y que todas sus cuentas en esa red social están verificadas.

"Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así", escribió el 9 de enero.

Ese día más tarde, @LaReimers se disculpó por la publicación, pero no por el racismo, la homofobia "y un largo etcétera" sobre la actitud de Torres y le resaltó que su discurso "es más parte del problema que de la solución" y él bien lo sabe.

Torres le respondió que no necesitaba una disculpa, sino que checara bien sus fuentes. "Si vamos a hacer acusaciones, mínimo que sean ciertas. Se le llama periodismo, no es tan complicado", señaló el influencer que ha sido acusado de no verificar sus fuentes a la hora de hacer comentarios en su canal de Youtube.

De pronto apareció una cuenta falsa de Rappi, la cual respondió que su servicio es tan rápido "como hacer enojar a los simpatizantes de cierta persona que nos perdía cuidarnos del covid-19 con estampitas" y en la que agradece que, al igual que Chumel Torres, la empresa se volvió tendencia en redes sociales.

Nuestro servicio es tan rápido como hacer enojar a los simpatizantes de cierta persona que nos pedía cuidarnos del COVID con estampitas.

Al igual que @ChumelTorres, también ya somos tendencia, MUCHAS GRACIAS!#QuedateEnCasa

— Rappi México (@RappiMexico_) January 9, 2022

Aun cuando se trató de una cuenta apócrifa, la publicación desató reacciones.

La última publicación de la cuenta verificada de @RappiMexico es del 3 de enero, a las 9:18 de la mañana.

Un día antes, cuando se volvió tendencia, Chumel Torres no aclaró nada, sino que se jactó de ser "trending topic" y recordó lo ocurrido con la empresa de automóviles Susuki cuando anunció una camioneta y el corporativo los felicitó por ser el video más visto en la historia de la marca en México.