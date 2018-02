Usuarios denuncian fallas de CFE en entrega de recibos

En un recorrido realizado por cajeros de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina y Apodaca, afectados coincidieron en que llevan varios meses sin recibir la factura bimestral.



Rodriga Martha Zamarrón, de la Colonia Los Cristales, acudió a los cajeros de Plaza La Silla porque su recibo no llegó este mes.



"A veces se tardan como seis meses porque no encuentran la dirección", criticó, "pero cómo para irnos a cortar la luz sí nos encuentran".



Mateo Torres, quien vive en la Colonia Fomerrey 114, afirmó que la CFE tarda solamente un día para cortar la electricidad, aunque el recibo no llegue a su domicilio.



En algunos casos, el problema lleva varios años, como le ocurre a Antonio Aguilar, de la Colonia Loma Linda.



"Nos dicen que tiene que llegar, pero no llega", mencionó el vecino, "ahorita tiene como tres años que estamos batallando".



Un trabajador de la Torre Lovft, en Santa Catarina, reportó que en enero no llegaron los recibos a quienes habitan en los departamentos, lo que ha afectado a unos 100 usuarios, entre propietarios y renteros.



Laura Herrera, vocera de la CFE, explicó que no han recibido reportes de este tipo de fallas.



"No podemos dar una respuesta a una situación que desconocemos", señaló, "porque no tenemos la información para poder investigar".



El teléfono de CFE para recibir las quejas de los usuarios es el 8329 2900, en la extensión 22012, con Mónica Sepúlveda.