Usuarios de Instagram podrán ocultar el número de "Me Gusta"

A partir del miércoles, los usuarios de usuarios de Instagram y Facebook podrán ocultar el número de "Me Gusta" en sus publicaciones y fotos.

Instagram comenzó a ocultar los "Me Gusta" en 2019 para generar menos estrés a los usuarios. Si bien muchos usuarios se declararon complacidos con la función, a otros, incluidos algunos influencers, les preocupaba que esto pudiera alejar la experiencia de las redes sociales. En ese momento, la plataforma no dio a los usuarios la opción de ocultar o mostrar los "Me gusta", lo que disgustó a muchos.