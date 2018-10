USMCA resolverá deficiencias y errores del TLC: Trump

NOTICIAS RELACIONADAS Canadá y EUA logran acuerdo por TLC

Washington DC, Estados Unidos.

"Ayer por la noche, nuestra fecha límite, llegamos a un maravilloso nuevo acuerdo comercial con Canadá, que se añadirá en el acuerdo ya alcanzado con México. El nuevo nombre será el acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA.



"Es un gran acuerdo para los tres países, resuelve las muchas deficiencias y errores en el TLCAN, abren enormemente los mercados a nuestros agricultores y fabricantes, reducen las barreras comerciales a los Estados Unidos y reunirá a las tres grandes naciones en competencia con el resto del mundo. ¡el USMCA es una transacción histórica!", escribió Trump.



También felicitó a los países involucrados en el nuevo acuerdo.



"¡Felicidades a México y Canadá!"



El día de ayer, y después de 13 meses de negociaciones, se alcanzó un conceso para un nuevo acuerdo comercial en América del Norte; Canadá se incluyó de ultimo minuto para lograr un tratado trilateral.



El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá se conocerá, por sus siglas en inglés, como USMCA.

