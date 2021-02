Usar cubrebocas es por respeto a los que se fueron: El Buki

También dice que "es un agradecimiento para l@s médic@s, enfermer@s, personal de limpieza y much@s más que nos cuidan y están en el frente. Es también un respeto a los que se han ido en esta pandemia".

Acompañado del mensaje, colocó una fotografía en la que se le observa portando una mascarilla al lado de su esposa.

Apenas el lunes pasado, tras reaparecer en público en la conferencia mañanera luego de permanecer aislado por haberse contagiado de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a usar cubrebocas, justificando que ya no contagiaba, y asegurando que si se contagió fue porque salió a trabajar, como millones de mexicanos.

“¿Por qué me enfermé?, primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado hay presidentes que han sido de los primeros, pero eso no lo dice la prensa conservadora, fifí, hasta les aplaude, y se vacunan con el pretexto que de esa manera dan el ejemplo, y dos, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, me cuidé, guardé la sana distancia, pero me tocó y afortunadamente salí adelante”, dijo el mandatario.

De igual manera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la pandemia, Hugo López Gatell, ha desestimado el uso de cubrebocas en reiteradas ocasiones.