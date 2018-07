Usan a votantes como funcionarios de casilla

"Los que no vinieron es porque no les interesa el país, no creen en México, no creen en la democracia, por eso los mexicanos estamos como estamos". Adolfo Gossio

Se les eligió por sorteo, se les notificó, se les visitó en su domicilio, se les capacitó y aún así, no acudieron a cumplir con su deber ciudadano.

Se trata de cientos de funcionarios de casilla que no acudieron a formar parte de las mesas de casilla, para recibir a los ciudadanos durante la jornada electoral del día de ayer.

Esto, provocó la apertura tardía de una gran cantidad de casillas, algunas, con hasta dos horas de retraso.

Por ello, los ciudadanos se inconformaron con los representantes que se encontraban en las casillas y les pedían, que si no podían con las elecciones, simplemente no realizaran la votación.

"Vengo de paso por Reynosa y aprovechamos para ejercer nuestro derecho al voto. Los que no vinieron es porque no les interesa el país, no creen en México, no creen en la democracia, por eso los mexicanos estamos como estamos", comentó Adolfo Gossio.

Este ciudadano, oriundo de Tampico, Tamaulipas, tuvo que esperar por largo tiempo para emitir su sufragio pues los funcionarios, aperturaron tarde la casilla.

Gerardo Delgado, presidente de casilla, informó que en su caso, le hicieron falta cuatro funcionarios y que por ese motivo, no podían abrir.

"Me faltan cuatro, le comenté al coordinador y me dijo que tomara de la gente que iba a votar, de los que estaban en la fila y con ellos, comenzar a trabajar".

-¿Qué vas a hacer si los de la fila no aceptan?-, se le cuestionó.

"No sé", responde.

-¿En la capacitación no te dijeron qué hacer?-.

"No, es que casi no nos capacitaron", responde.

No fue sino hasta que personal del INE arribó a su casilla, cuando se pudo solicitar el apoyo ciudadano para que cientos de personas, pudieran emitir su voto.