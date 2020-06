Usan poco puente peatonal hacia EU

Escaso es el número de personas que se atreven a subir al puente elevado que conduce a la caseta de cobro del puente internacional Reynosa-Hidalgo, obra considerada por muchos como un ´elefante blanco´.

El grueso de la gente que va a pié a lado americano cruza el área que comparte la Aduana Fronteriza y Capufe y más aún los adultos mayores.

No son pocos los residentes que consideran que la construcción del cruce metálico no vino a resolver problema alguno sino al contrario, fue dinero tirado a la basura porque no representa ningún beneficio para el grueso de quienes van caminando con rumbo a ciudades como Hidalgo, Texas.

Tanto las subidas como las bajadas de las instalaciones, generan un estado de sofocamiento entre los peatones y más aún para quienes padecen alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión.

La que en su tiempo fue una obra novedosa y cara, ahora se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento pues parte del techado se ha venido abajo sin que haya quienes se den a la tarea de por lo menos reponerlos por piezas nuevas o usadas, con lo que se da además una pésima imagen pues está ubicada precisamente a la entrada o salida del territorio mexicano, según opinan algunas personas.