Usain Bolt: el velocista que admira al 'Chicharito'

Su despedida en el Mundial de Atletismo no fue lo que quería, pero ahora a Usain Bolt le sonríe el retiro, y en entrevista exclusiva platica sobre su pasión por el futbol, su admiración por Javier "Chicharito" Hernández, a quien sigue desde que jugaba en el Manchester United, y elogia a la Selección Mexicana en Rusia 2018, justa en la que ya tiene a su favorito.

¿Qué pasó por tu mente cuando te lesionaste en tu última carrera en el Mundial de Londres y Jamaica quedó fuera de las medallas?

Fue difícil para mí, fue un momento muy doloroso, nadie quiere terminar su carrera con una lesión. Como mi madre dijo: 'todo pasa por alguna razón', debo seguir adelante.



¿Qué positivo has encontrado del retiro?

Ha sido bueno, estoy muy ocupado, tienes más responsabilidades, compromisos con Hublot, Puma, todos tus patrocinadores, es divertido. He disfrutado el retiro, de viajar, como donde quiero comer, estoy feliz, hago lo que quiero hacer. Estoy más ocupado y tengo más cosas que hacer, no tengo entrenamiento, entreno sólo cuando quiero, he subido cinco libras, sólo cinco.



¿Qué proyectos personales tienes?

Un proyecto de alfabetización escolar, las matemáticas en Jamaica están en declive, estamos tratando de dar a los niños instrumentos para mejorar.



¿Qué opinas del futbol mexicano? Ahora, incluso hay una Liga Femenil

Para mí México es un país profesional en lo que respecta al futbol. Creo que nosotros, Jamaica y México, somos grandes rivales, de hecho les ganamos el otro día, así que estaba extasiado, pero sé que México es un país muy profesional, son realmente buenos en lo que hacen. "Chicharito" es uno de los mejores, yo era un gran admirador cuando estaba en el Manchester United.



¿Cómo ves a México en el Mundial?

Espero que les vaya bien, porque en este lado del mundo siempre prueban que son uno de los mejores, así que espero que lleguen tan lejos como puedan. Sorprendentemente, nunca lo conocí ('Chicharito' Hernández) porque cada vez que fui a Manchester nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero siempre he visto su carrera, incluso cuando fue a Alemania, y fue brillante allí, sé que ha vuelto. Ahora, en el West Ham, así que siempre lo he vigilado, he visto cómo ha ido su carrera, así que lo ha estado haciendo bastante bien.



¿Qué Selección es tu favorita para ganar el Mundial de Rusia 2018?

Siempre he sido fan de Argentina, así que veremos qué sucede.



Usain Bolt presumió sus ocho medallas de oro olímpicas a su visita a la Ciudad de México.



El atleta presentó la edición especial del reloj en su honor que fabricó Hublot, cuyas ganancias irán a la Fundación de Bolt.



El jamaiquino quedó encantado con el cinturón huichol que le obsequió el CMB.



Usain firmó varios autógrafos, incluso en teléfonos estampó su rúbrica.