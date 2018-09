Usain Bolt debuta en el futbol profesional de Australia

El ocho veces medallista de oro olímpico trata de convertirse en un futbolista profesional y ha recibido la oportunidad de probarse con el club de la Liga A de Australia en Gosford, al norte de Sidney.

Bolt inició como lateral izquierdo y tuvo un torpe primer toque, pero enderezó el camino e incluso tuvo un par de oportunidades de gol antes que uno de sus disparos al arco fuera detenido.



"Estaba un poco nervioso, pero en cuanto ingresé a la cancha mis nervios desaparecieron", declaró Bolt a Fox Sports. "Desearía haber tenido más contacto con el balón, pero aún no estoy en condición. Sólo debo trabajar más duro y mejorar mi velocidad".



Los Mariners de antemano tenían una cómoda ventaja de 6-1 cuando Bolt ingresó como suplente a los 72 minutos, portando el número 95.



El jamaiquino de 32 años predijo que le tomarían de cuatro a cinco meses para "jugar como el resto de los chicos".



Incluso si no logra convertirse en un jugador profesional, Bolt puede atraer público a las tribunas. Algunos detractores afirman que solo de eso se trata su periodo de prueba en la Liga A. Bolt ha asegurado con frecuencia que su ambición es real.



El público para el encuentro del viernes fue casi cuatro veces mayor que el promedio registrado la temporada pasada en los juegos como locales de los Mariners. La Australian Associated Press reportó que el amistoso fue transmitido en 60 países.