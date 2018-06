Usain Bolt debuta como futbolista

Cd. de México.

El ex atleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, lució el dorsal 9.58 en Drammen durante los 20 minutos que participó en el amistoso entre el Stromsgodset y el seleccionado noruego Sub 19, frente al que perdió 1-0.



Ante varios cientos de espectadores, el "Relámpago" consiguió debutar al minuto 71 de partido, cuando el combinado de jóvenes nórdicos ya mandaba gracias al tanto de Erik Botheim en el primer periodo.



Bolt se fajó con los internacionales nórdicos. Le puso empeño el tiempo que estuvo en el campo, trató de aprovechar su velocidad, pidió el balón en todo momento e incluso tuvo una oportunidad para empatar, pero no pudo impactar bien un cabezazo cuando se encontraba en el área pequeña en magnífica posición.



El ex velocista, que abandonó el atletismo tras los Mundiales de Londres del año pasado y es un reconocido aficionado al futbol, lleva varios días entrenándose con el conjunto noruego, con vistas a prepararse para el partido benéfico que disputará el 10 de junio en Old Trafford con una selección mundial.



El deportista, que ha completado en el pasado algunos entrenamientos junto al Manchester United y el Borussia Dortmund, lució el número 9.58, por su récord mundial de 100 metros.



Bolt reconoció que se había divertido en su debut, en el que se mostró un poco nervioso. Agradeció el apoyo de los seguidores y de sus compañeros y admitió que salía un poco frustrado por no poder haber marcado.