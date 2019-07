Usain Bolt: Cero posibilidades de regresar

Kingston, Jamaica.

El atleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, redujo a "cero" las posibilidades de que vuelva a las pistas, pese a su tuit reciente en el que aparecía subiendo una cuesta.



El mejor velocista de todos los tiempos ha zanjado las especulaciones que se habían abierto sobre su posible regreso para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Hay un cero por ciento de posibilidades de que vuelva", declaró a la revista Sports Illustrated.



Confiesa que está "fuera de forma" y que ha contratado a un entrenador personal que le ayuda en casa a controlar su peso.



Bolt explica que volvió a hacer ejercicio físico porque quería batir el récord de las 40 yardas de la NFL (fútbol americano) para replicar a un jugador con el que se había picado. Lo consiguió en febrero con un crono de 4.22 segundos, corriendo con zapatillas de vestir y chándal largo.



"Todos los años, mientras estaba yo en la pista, había un jugador de la NFL diciendo 'oh, podría batir a Usain Bolt, puedo hacer esto, bla bla. Así que corrí en 4,22 con pantalones de vestir, fuera de forma y después de un año retirado".



Bolt confía en que no se batan "al menos este año" sus récords mundiales de 100 (9.58) y 200 (19.19), que están a punto de cumplir diez años, conseguidos en los Mundiales de Berlín.



"Espero que no sean batidos pronto, que duren un par de años más, pero es bueno para el deporte que un joven los bata", afirmó el jamaicano.



Del estadounidense Noah Lyles, que ha corrido los 200 en 19.50 este año, dijo que "es pura potencia", aunque considera que tiene margen de mejora en la curva.



"Es el personaje que el deporte necesita", dice sobre el carácter divertido del norteamericano. "La gente ve la personalidad y quién eres, no solo te ve como un corredor", explica.



En cuanto al también estadounidense Christian Coleman, líder mundial del año en 100 metros con 9.81, afirmó que es de lo mejor que ha visto.



"Tiene una buena salida y es uno de los mejores que he visto compitiendo", afirmó.