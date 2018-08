Usain Bolt ya se cala con el Mariners

Bolt reconoció que "el primer día de entrenamientos es siempre el más duro", pero se mostró predispuesto "a trabajar" en una rueda de prensa que concedió junto al técnico Mike Mulvey.

Coincidiendo con su 32 cumpleaños, el velocista jamaicano señaló que su propósito es que los Mariners se sientan orgullosos de él.



"La bienvenida ha sido muy cálida. Todo el mundo me ha dado mucho amor y me siento muy respetado", dijo.



El plusmarquista mundial prometió devolver a los aficionados lo mejor de sí mismo.



"Ellos hacen que el deporte sea lo que es. Algunas veces la gente solo quiere tener una conversación, así que pueden sentirse libres y decirme 'hola'", manifestó.



A prueba en el equipo australiano, Bolt confía en dar el salto al futbol profesional tras haberse ejercitado con el Borussia Dortmund de Alemania, el Sundowns de Sudáfrica y el Stromsgodset de Noruega.



Su estreno con los Mariners podría producirse el 31 de agosto. "Será una decisión de los entrenadores. Yo estoy aquí para esforzarme al máximo. Veremos si tengo mi oportunidad", recalcó.



Usain Bolt pidió igualmente ser tratado como uno de los chicos, como un futbolista más.



"El entrenador ha explicado que no tendré un trato especial", abundó.



Por su parte, Mike Mulvey indicó que los miembros del club se sienten "felices" de que Usain Bolt haya elegido jugar al futbol en esta zona costera, situada a unos 75 kilómetros al norte de Sidney.