Usa su ingenio para estar bien

Desde la soledad de su departamento en Nueva York, donde pasa el confinamiento, Mauricio Martínez continúa sus terapias psicológicas y psiquiátricas.

El actor regio se las ingenió para darle seguimiento a sus tratamientos en línea durante la pandemia del coronavirus.

Mauricio ha mostrado especial interés a través de sus redes sociales en apoyar la salud mental de las personas, sobre todo ahora que no pueden salir de casa.

"He tomado muy en serio el rol de promover la salud mental porque en Latinoamérica y, especialmente en México, no estamos acostumbrados, hay un tabú muy grande de este tema", comentó el protagonista del musical On Your Feet! inspirado en Gloria y Emilio Estefan.

SUS LUCHAS

En su lucha por combatir el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, reveló, se hundió en una profunda depresión.

"Yo mismo he sufrido depresión y he tenido pensamientos suicidas en el pasado gracias a los efectos secundarios de antidepresivos y la combinación de medicinas".

Hoy más que nunca, dijo, es difícil para un enfermo mental estar encerrado en casa.

El regio toma tres tipos de terapia: psicológica, psiquiátrica y tiene un "live coach".

"Me conecto en línea con mi psicóloga que está en Monterrey, también tengo sesiones dos veces por semana con un grupo de actores que tenemos un ´live coach´ que nos ayuda a reestructurar nuestra vida, los pensamientos. A la semana hago como siete u ocho horas de terapia", explicó.

"Estoy en tratamiento psiquiátrico desde que regresó el cáncer la cuarta vez porque caí en depresión fuerte. Tomo antidepresivos, ansiolíticos para dormir y estoy en constante comunicación con mi oncólogo, urólogo y mi psiquiatra".

MUY ESPIRITUAL

Dijo ser un hombre muy espiritual, pero no religioso, estudia cábala, medita y todos los días se para de manos hasta por 10 minutos durante sus sesiones de yoga.

"También lloro, grito, hago de todo. Cuando has tenido cáncer tantas veces como a mí me ha pasado si algo aprendes es a no callarte, a no guardarte las cosas y a sacarlas.

"No tengo pareja, ni mascota, mi ´roomie´ se fue con su familia, me tocó estar solo en la ciudad que más muertos hay por el Covid-19", indicó.

Ha sufrido muy de cerca la pérdida de amigos y conocidos cercanos que son parte de las estadísticas del nuevo virus.

"Una amiga con la que estudié en la Universidad, que estaba embarazada de 30 semanas, lamentablemente falleció, también otro amigo que padecía depresión se quitó la vida.

"Perdí a un compañero actor con el que he trabajado, también a otra conocida transgénero, que era todo un ícono en el mundo neoyorquino murió por coronavirus y el papá de un amigo también falleció, él no había salido, pero se contagió por paquetes que recibió".