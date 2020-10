Usa los meses sin intereses a tu favor

Guadalajara.

Estamos a un mes de que inicie la semana de los descuentos por el Buen Fin, y una de las principales promociones que se ofrecen son los meses sin intereses, ¿pero cómo hacer que no afecten nuestras finanzas personales?.

Antes de decidir comprar algún producto, se recomienda identificar cuánto gastarías si lo compraras de contado, de esa manera podrás conocer si el artículo cuenta con intereses disfrazados en el precio o realmente tiene la promoción de meses sin intereses, compartió Guadalupe Torres Pulido, experta en finanzas personales.

"Normalmente las personas que quieren comprar a meses sin intereses por que quieren elevar su nivel de vida, pero no tienen todo el dinero para pagarlo en una exhibición, eso no significa que vaya a comprar al precio que me quiera dar la persona, tengo que hacer una investigación y por lo menos tener tres opciones, de a quien yo le pudiera hacer esa compra", recomendó la experta.

Además, Torres Pulido resaltó que este método de pago funciona mejor para adquirir productos que tengan una larga durabilidad o que incluso mejoren tu calidad de vida. Los productos que no se recomiendan comprar de esta manera son la ropa y alimentos.

POR EJEMPLO

"Debe durarte cuando menos el doble de lo que te comprometes a pagar, por ejemplo, una computadora si la vas a sacar a 24 meses, es porque te va a durar 48, si vas a sacar un automóvil a cinco años, es porque te puede durar hasta 10 años".