Usa López Obrador un taxi aéreo ´pirata´

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, utilizó un avión privado no autorizado para transporte de personas, acusó el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la matrícula XB-HSW, se trata de una aeronave que no tiene permiso de taxi, lo que es una incongruencia y una mentira más de López Obrador, acusó el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés.

El lunes, el propio López Obrador dio a conocer que utilizaba un taxi aéreo en su traslado de Mexicali, Baja California, a Nogales, Sonora, acompañado de Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo y César Yáñez.

Marko Cortés mencionó que la unidad utilizada por López Obrador no está autorizada para el servicio de taxi aéreo, de acuerdo al reglamento de Aeronáutica.

Con ello, dijo, se demuestran las mentiras y la incongruencia de López Obrador.

"Aquí hay dos mentiras más, dos incongruencias más. Primero, se utilizó una aeronave con una matrícula para servicios privados.

"Aquí la incongruencia, porque dijo que no volaría en vuelos privados y dijo que era un taxi aéreo, pero la matrícula XB es para vuelos privados, se acredita que tendría que tener el permiso para ser un taxi aéreo, y con los registros de otros momentos, esa nave la utilizó el ex candidato (Armando) Guadiana (al Gobierno de Coahuila), esta misma matrícula la utilizó y no estaba registrado", reveló Cortés.

Con ello, dijo, se acredita, una vez más, que la mentira de López Obrador, de que aseguró que sólo utilizaría vuelos comerciales y que, además no voló en un taxi aéreo, sino en una unidad para otros fines.

"Por eso no genera confianza, porque cuando sale de su zona de confort comete errores", expuso Cortés.

El diputado Jorge López Martín, vocero de la fracción parlamentaria del PAN, agregó que, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la aeronave con matrícula XB-HSW tiene un permiso para fumigación y de servicios fotográficos, no para transportar personas con el servicio de taxis.