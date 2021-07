´Usa cubrebocas, no bajes la guardia´, piden comerciantes

Cd. Victoria, Tam.- Entre este viernes 25 y miércoles 30 de junio, comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad estarán haciendo entrega de cinco mil cubrebocas en diferentes puntos de la localidad como parte de la campaña de concientización a la población del peligro de la COVID-19 y ante el dramático auge de la pandemia del último mes.

"Muchos de los hospitales se están saturando otra vez y queremos pedirles que no bajen la guardia, que no bajen la guardia y que no nos cierren los negocios, somos los que más perjudicados salimos en esto porque somos pequeños negocios que no tenemos mucho para sobrevivir", informó el dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria, Paulino Cortez, "que la ciudadanía entienda que no se acaba esto hasta que no haya ningún infectado nuevo".