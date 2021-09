Usa CJNG Facebook para reclutar sicarios

Pese a que funcionarios de la compañía han notificado de esta situación, y a que el hecho viola las normas de conducta de la red, Facebook no impidió que las páginas ligadas al cártel liderado por Nemesio Oseguera , " El Mencho ", siguieran publicando, agregó el diario estadounidense.

The Wall Street Journal revisó una serie de reportes de funcionarios de Facebook sobre cómo la empresa no hace lo suficiente para frenar esta y otras actividades ilícitas que suceden particularmente en países en desarrollo. En el caso del CJNG, un ex policía que se incorporó a Facebook como investigador encontró una red del grupo al examinar publicaciones en Facebook e Instagram, incluyendo mensajes privados.

Según el reporte, el investigador y su equipo identificaron a personas clave, rastrearon los pagos a los sicarios y descubrieron que el cártel estaba reclutando a adolescentes pobres para que asistieran a campos de entrenamiento.

Los reclutadores del CJNG advertían a los jóvenes que podrían ser "golpeados seriamente o asesinados" si dejaban dichos campos. Facebook no eliminó por completo las páginas del cártel, que contenían las siglas "CJNG" en Facebook e Instagram, pero sí se borró contenido relacionado con el grupo delictivo. De acuerdo con los lineamientos de la empresa, que reconoce al CJNG como una "organización peligrosa", estas páginas debían haber sido eliminadas de Facebook de manera automática.

Pese a que el equipo que encontró esta actividad pidió a otra unidad de Facebook encontrar formas para vetar al cártel de la plataforma, no hubo seguimiento al trabajo, señalan los documentos. Y aunque el ex policía envió un reporte interno sobre las publicaciones del cártel, en los siguientes días aparecieron nuevas cuentas del CJNG en Instagram que mostraban asesinatos, golpizas y partes de cuerpos desmembrados.

Esa y otras páginas, tanto en Facebook como en Instagram, permanecieron al menos cinco meses activas en las plataformas antes de que fueran eliminadas. Desde entonces, sin embargo, han aparecido más páginas a nombre del grupo mostrando armas y decapitaciones. Según el reporte de WSJ, en Medio Oriente se usan las plataformas para situaciones parecidas, como para atraer mujeres a la trata sexual. Facebook, no obstante, defiende que hace lo posible para evitar la proliferación de grupos delictivos en la red.