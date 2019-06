Uruguay recupera a Torreira para cuartos

Salvador, Brasil

Uruguay tendrá reforzado su mediocampo para su choque del sábado contra Perú en los cuartos de final de la Copa América, tras la recuperación de Lucas Torreira de un cuadro febril.

El volante de marca del Arsenal inglés padeció también de problemas estomacales y se perdió el partido que la Celeste le ganó 1-0 a Chile el lunes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Me pude entrenar con normalidad, me he sentido de a poco mejor", dijo Torreira el miércoles en una rueda de prensa. "Fueron días bastante complicados con mucha fiebre, dolor de cabeza, vómitos. Perdí tres kilos, pero voy a estar pronto para el sábado".

"Me estoy poniendo a tono, tengo tiempo para llegar al partido de la mejor forma física posible", añadió el jugador de 23 años.

Torreira entró como titular en el equipo del técnico Óscar Tabárez tras la baja definitiva de Matías Vecino por una lesión muscular que sufrió en el triunfo 4-0 ante Ecuador durante el estreno. Torreira jugó en el segundo partido, saldado con un empate 2-2 ante Japón.

Tabárez tiene una pletórica variedad de opciones en el sector medio, con volantes de creatividad y marca, incluyendo a Nicolás Lodeiro, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Federico Valverde.

Apuntándole al compromiso del sábado, De Arrascaeta restó importancia a que Perú llegue golpeado tras caer goleado 5-0 ante Brasil al completar la fase de grupos.