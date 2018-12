Uruguay niega asilo a Alan García

El Gobierno de Uruguay rechazó el pedido de asilo realizado por el ex Presidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó estes lunes el Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.



El ex Mandatario peruano buscó protección en el consulado uruguayo en Lima luego de que un juez retuvo su pasaporte como parte de una investigación por corrupción.



Poco después del anuncio sobre la negativa a la solicitud de asilo, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Nestor Popolizio, indicó que García ya había dejado el consulado uruguayo en Lima.



Al negar la solicitud de asilo, el Presidente uruguayo aseguró que no había pruebas que respaldaran la demanda de García de que estaba siendo perseguido políticamente.



El ex Presidente peruano se refugió en el consulado de Uruguay el 20 de noviembre tras la orden de un juez que le prohibe salir del país durante 18 meses, mientras se investigan las denuncias de que recibió pagos ilegales del gigante de la construcción brasileño Odebrecht.