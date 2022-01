Uruguay busca su boleto a Qatar con un nuevo técnico

La seguidilla de derrotas por el entrenador Óscar Tabárez movilizó al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que lo despidió en noviembre pasado luego de 15 años. Desde entonces buscaban un remplazo, un mes después la AUF eligió a Diego Alonso.

"Me moviliza el reto", dijo el nuevo entrenador de 44 años al ser presentado este martes en el estadio Centenario. "Estoy feliz de estar aquí", remarcó.

El nuevo seleccionador mantuvo contacto con Tabárez y dijo que siente "admiración y respeto por él". Y que dirigir a la Celeste "es una responsabilidad hermosa". Sustituir a Tabárez "no es una presión, nos ha dejado un legado maravilloso de orgullo, respeto no solo en Uruguay sino también a nivel mundial. Nos viste, no lo sentimos como un peso".

No quiso responder si Godín iba a ser el capitán y Suárez el nueve.