Urgían las lluvias en temporaleras

Para los campesinos las precipitaciones pluviales que se vienen registrando desde el sábado son bienvenidas pues las tierras temporaleras ya estaban necesitadas del vital líquido.

Estimaciones hechas por algunos ejidatarios afiliados al 14 Comité Regional Agrario, organismo que dirige Hilario Barrera Martínez, indican que será buena la humedad que dejarán a su paso, hecho que lo representará una gran ayuda para las siembras de sorgo.

Se trata de alrededor de 50 mil hectáreas sembradas con dicho grano al menos en lo referente al también llamado sector social en el ramo de la agricultura.

Las lluvias siempre son buenas sobre todo cuando se trata de siembras en tierras de temporal y bueno, los temporaleros siembran a ´la buena de Dios´ porque no tienen seguridad de que van a lograr buenas cosechas pues si no llueve, no se alcanza el objetivo trazado.

Afortunadamente hay ocasiones en que llegan oportunamente, situación que incrementa el ánimo entre los cosecheros.

Aquí en Reynosa, desde hace un par de semanas ya estaban esperando las precipitaciones pues en serio que hacían falta toda vez que esto ayuda considerablemente a que las plantas registren un desarrollo normal.