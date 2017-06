Urge Segob a erradicar la violencia de género

Boca del Río, Ver.

Si hoy no se toma en serio el combate a la violencia de género, mañana será muy tarde, advirtió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Tras la instalación de una mesa de trabajo para definir acciones contra la violencia de género en Veracruz, el funcionario llamó a erradicar toda acción negativa contra las mujeres y garantizar la igualdad.

“Esto no es de ideologías, esto no no es político, esto no es de tiempo electoral, es un tema del mundo, de nuestra región, y lo que nos interesa a nosotros de nuestro país”.

“Hay cifras, indicadores, que nos hacen ver que, o lo tomamos en serio y hacemos las políticas públicas fundamentales para erradicarlo, o como en algunos fenómenos de enfermedades, mañana será tarde”, dijo el funcionario en Boca del Río.

Acompañado por el Gobernador Miguel Ángel Yunes, también urgió a evitar que las mujeres sean doblemente criminalizadas: cuando son víctimas de violencia y cuando se presentan a denunciar.

Osorio Chong llamó también a desterrar las conductas machistas y sensibilizar a los servidores públicos de los sectores ministerial y de salud.

“Hay mucho trabajo por delante, hay que trabajar con la sociedad, hay que trabajar con la familia. Hoy tenemos problemas en este sentido, complejos, difíciles, que debemos de atajar.

“Debemos de sancionar también, pero también tenemos que trabajar con la sociedad para formar una nueva cultura que quite de nuestro espectro cotidiano el que es normal insultar, lesionar y maltratar a la mujer”, señaló.

En el evento, Osorio indicó que el Gobierno de Veracruz ha avanzado en las recomendaciones federales --notificadas en marzo-- para combatir la violencia sexual y reproductiva en la entidad.