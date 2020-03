Urgente vender ganado

"Por lo pronto ya estamos dándoles a los animales pacas, chamusco y minerales con proteínas porque hay vacas que están pariendo y hay que ayudarles". Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Ganadera Local.

Ante los estragos que está causando la sequía en la ganadería a nivel Reynosa, productores pecuarios contemplan la posibilidad de las ventas rápidas de bovinos, de no presentarse las lluvias en poco tiempo.

"Por lo pronto ya estamos dándoles a los animales pacas, chamusco y minerales con proteínas porque hay vacas que están pariendo y hay que ayudarles para que no se vayan a enflacar", dijo Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Ganadera Local.

"Si las cosas aprietan más, tendremos que sacar vacas que no estén pariendo para evitar que en un momento dado empeoren las cosas", agregó.

"Si las cosas no mejoran, si no llegan las precipitaciones pluviales que están esperando los ganaderos desde hace semanas, no habrá más alternativa que empezar con las ventas rápidas", reiteró.

Otra de las formas de alimentar al ganado es chamuscando el nopal porque pastas ya hay pocas en los ranchos, pues la mayor parte de ellas se han terminado o están quemadas por el sol.

Los productores, señaló Longoria García, todavía tienen confianza de que en el mes de abril puedan registrarse algunas lluvias que vendrían a ayudar en mucho al sector pues con ello renacerían los pastizales.