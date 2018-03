Urgente para Millennials iniciar su ahorro; recibirían $2 mil de pensión

Esta es una alerta pensionaria para los jóvenes porque suelen posponer la decisión de ahorrar para su retiro pensando en que hay mucho tiempo por delante y que existen otras prioridades más relevantes como estudiar, casarse o pagar una hipoteca, indicó.

En un comunicado, el órgano regulador del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) dio a conocer los resultados de estimaciones pensionarias que se realizaron para cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 36 años de edad o menos, mostrando diferentes alternativas que podrían aumentar el monto de la pensión futura.



Explicó que el ejercicio consideró un supuesto de densidad de cotización de 80 por ciento, que implica que de cada 100 semanas de actividad laboral, 80 ocurrieron como cotizantes al IMSS y el 20 por ciento restante fuera del mercado laboral ya sea realizando otras actividades tales como el estudio o el hogar, o sin empleo.



También se consideró para el ejército un rendimiento de 4 por ciento antes del cobro de comisiones, una carrera salarial plana y se asume que los trabajadores tendrían el mismo salario desde su edad actual y hasta el momento de la jubilación.



Bajo los términos anteriores, y de mantenerse todos estos parámetros constantes a lo largo de la vida laboral de los hoy menores de 36 años, se estimó que acumularían, en promedio 434 mil 714 pesos a los 65 años de edad.



"Con ese monto, y a precios actuales, podrían adquirir una pensión a través de una renta vitalicia equivalente a 2 mil 181 pesos mensuales", indicó.



Si la densidad de cotización pasara del 80 al 100 por ciento, la pensión aumentaría a 2 mil 599 pesos, es decir, el monto pensionario se incrementaría 19 por ciento respecto del escenario inicial, detalló.



Si a ese caso se le añade un rendimiento anual mayor, por ejemplo 5 por ciento antes de comisiones, en lugar de 4 por ciento, habría una mejora de pensión a 3 mil 266 pesos.



"Al elevar el rendimiento en un punto porcentual y la densidad de cotización de 80 a 100 por ciento, las pensiones subirían 50 por ciento (de 2 mil 181 pesos a 3 mil 266 pesos) respecto del escenario base", indicó la Comisión.



Si adicionalmente, hoy los jóvenes decidieran ahorrar voluntariamente el 5 por ciento de su sueldo para mejorar su pensión, se alcanzaría una cotización de 4 mil 711 pesos de pensión al mes, agregó.



"Al sumar una mayor densidad de cotización, un mejor rendimiento y un 5 por ciento de mayor ahorro, esto se reflejaría en un incremento de 116 por ciento de la pensión respecto del esquema base", apuntó.



La Consar también destacó la importancia del componente de subcuenta de vivienda que tienen los trabajadores que se desempeñan en el mercado laboral formal, en la cual se acumulan las aportaciones, equivalentes al 5 por ciento del salario, que realizan los patrones por ese concepto.



Un trabajador tendrá siempre la posibilidad de disponer de este ahorro para obtener un crédito Infonavit. No obstante, los cuentahabientes también tienen la posibilidad de no utilizar este ahorro para adquirir una vivienda y dedicarlo para su pensión.



Si así lo hiciera, la pensión podría alcanzar los 5 mil 835 pesos al mes, lo que implica un incremento de 168 por ciento, añadió.



Para incrementar el nivel de las pensiones es imprescindible que desde jóvenes los cotizantes tomen en cuenta que si bien no siempre es posible mantenerse en el mercado laboral formal, resulta fundamental buscar estar cotizando a la seguridad social el mayor tiempo posible, mencionó la Comisión.



Refirió que diversos estudios muestran que muchos trabajadores no ven tanto valor en la cotización al SAR y se muestran dispuestos a cotizar con un salario inferior al que en realidad perciben.



Es relevante, abundó, elegir una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) que genere elevados rendimientos y que cobre bajas comisiones y se recomienda adoptar desde edad temprana un esquema de ahorro voluntario que permita incrementar los recursos previsionales para el retiro.



"El monto actual de ahorro que ingresa a la Afore es, sin objeción, absolutamente insuficiente", advirtió.



También consideró fundamental que los cuentahabientes revisen el estado de cuenta que su Afore les hace llegar de manera periódica y observen con detalle su estimación personalizada de pensión anual (próximamente estará disponible en Afore Móvil).