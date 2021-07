Urgente agilizar vacunación para reapertura de la frontera

"Toda la información que llega en torno a las vacunas para personas de 18 a 39 años es muy confusa, primero se nos dijo que serían las donadas por el extranjero, pero que no, porque ya se habían terminado, y ahora nos dicen que serán enviadas por la federación, pero no sabemos cuándo, mientras tanto el virus está avanzando".

Noticia Relacionada El socialismo, desde su prehistoria

Al comercio organizado le preocupa que el virus siga avanzando y que la población menor a los 40 años siga en la lista de espera, al igual que otros sectores quienes ya tienen la primera dosis, pero cuya fecha de segunda aplicación sigue pendiente.

Además lamentan que en este panorama, la federación "elabore una psicosis" ante los diferentes proveedores.

"Hay personas que no se quieren vacunar porque han escuchado en las mañaneras que ciertas vacunas no serán válidas por Estados Unidos, y esto es, porque solo se especula, no se da información verídica, el rechazo está a la Sinovac, Sputnik y Cansino, que recibieron los maestros".

Por lo que Cruz agregó que han buscado el diálogo con el representante del gobierno federal en Tamaulipas, a fin de exponer todos estos temas. "La vacuna va muy lenta, hay muchos grupos que se quedaron fuera por no ser considerado prioridad, como los trabajadores de maquiladora, en el dialogo que tenemos con los representantes federales se exponen estas situaciones".