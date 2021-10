Urgente acelerar ´chuecos´

Se calcula que hay un máximo de 600 mil vehículos en toda la franja fronteriza, pero no hay un dato exacto oficial al respecto.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa, comentó que el acuerdo que se firmó el fin de semana, dice que la Secretaria de Hacienda y otras Secretarias son los que van involucrarse y donde señala que se van a importar los vehículos que ya estén en el país.

Aunque no tienen información, consideran que se va a legalizar del 2012 hacia abajo, de países de origen como Estados Unidos, Cañada y México.

"No tenemos las reglas, lo único que dicen es que van a participar los Estados en el empadronamiento, en la información de los vehículos que están mal en el país, me imagino que se van acercar los que tengan vehículos, las reglas no están echas aun tiene que pasar por Economía, Hacienda y Protección Ciudadana y Seguridad", dijo.

Los importadores señalan que no saben si el precio de 2 mil 500 pesos sea para cierto año o para todos en general, por lo que es necesario que se den a conocer las reglas.

"Espero en Dios que nos escuche y retome el decreto de importación de vehículos usados legalmente para poder considerar los precios, estimados, aranceles que son excesivas", recalcó.