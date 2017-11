Urgen programa de bacheo emergente. Reportan calles en mal estado en colonias

Río Bravo, Tam.- Los grandes baches que se cuentan por decenas y estancamiento del agua en segmentos en este caso de fraccionamientos recientes como el Azteca, Satélite, las Margaritas, Hacienda Las Brisas, Conquistadores, siguen siendo el talón de Áquiles para cientos de familias que al no tener eco sus demandas con los fraccionadores ni de las autoridades no les queda otra más que sortearlos.

Algunos de ellos visiblemente marcados como ocurre en el fraccionamiento Azteca específicamente por al calle Anáhuac con Ameyal y otras dos arterias más, en donde los pozos han terminado por acabar con el pavimento al encharcarse el agua cuando llueve y no tener salida natural.

Osiel Alanís y su esposa Teresa residentes del sector que transitan esa arteria, expresaron su preocupación, no solamente por que sus demandas no han tenido el eco esperado para que cuando menos se implemente un programa emergente de bacheo, sino que el problema se atienda a fondo.

Ocurre que en la mayor parte de los fraccionamientos al ser construidos las calles con una delgada capa de pavimento, no pasa ni el año cuando ya muestran signos de afectación, que una vez entregada la vivienda y autorizado el fraccionamiento no se hacen responsables, y aunque prevalecen cláusulas que obligan al fraccionador a cumplir con ellas no hacen nada.

Nada menos el bache en referencia ya tiene sobrado tiempo, sin que hasta el momento sea atendida por las autoridades competentes, y que con el paso los días, las semanas, y los meses sumado al acumulamiento del agua de lluvia se han ensanchando a tal grado que el diámetro y la profundidad del hoyo representan un peligro tanto para conductores como para los peatones.